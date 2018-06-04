В Москве задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде запчастей к военной технике

31 мая в Москве был задержан гражданин Украины, сообщил адвокат Игорь Чудовский, передает "Громадське радио".

"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируют контрабанду в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он был не во время прохождения границы... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал адвокат.

В понедельник, 4 мая, в министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании в России украинца.

"Получено официальное сообщение от органов РФ о задержании 31.05.2018 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи с консулом", - написала в Twitter пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Напомним, в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове представителями российских спецслужб в Крыму были задержаны Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

31 мая Кольченко также объявил голодовку с одним требованием - освободить Олега Сенцова.

Адвокат Кольченко ранее сообщала, что ему категорически запрещено голодать из-за хронического недостатка веса.