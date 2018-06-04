Власти Болгарии хотят казнить беременную корову за нарушение границы ЕС

Власти Болгарии "приговорили к смертной казни" беременную корову Пенку, которая случайно пересекла границу Евросоюза. Об этом пишет Independent.

Корова, которая должна родить через три недели, отбилась от своего стада около болгарской деревни Копиловцы и пересекла границу с Сербией, которая не является членом ЕС. Вскоре Пенку вернули ее владельцу Ивану Харалампию, а сербские ветеринары заявили, что она находится в отличном состоянии.

Однако болгарские чиновники требуют смерти коровы из-за строгих правил ЕС. Рекомендации Европейской комиссии говорят, что коровы могут пересекать границу только через официальные контрольно-пропускные пункты с документами, подтверждающими, что они здоровы.

"Не нам решать. Мы только выполняем правила, которые поступают из Брюсселя", - сообщил ветеринарный эксперт Любомир Любомиров.

За Пенку заступился евродепутат Джон Флэк. Он написал письмо с просьбой спасти корову премьер-министру Болгарии Бойко Борисову и президенту Европейского союза Антонио Таяни.

Напомним, во время сафари в провинции Лимпопо на северо-востоке Южной Африки дикий буйвол убил охотника, который перед этим застрелил его сородича.