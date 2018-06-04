В Кремле ощущают "дефицит инициативы" со стороны Белого дома

У Путина опечалены отсутствием рвения со стороны США по поводу встречи президентов двух стран

Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Пока по-прежнему дефицит конкретики. После последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта, по-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров", — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи Трампа и Путина. Якобы организация длится уже несколько месяцев без особенного прогресса.