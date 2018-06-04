В Кремле заявили, что возвращение в "Большую восьмерку" их не очень интересует

Актуальность формата, мол, уже не та

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что актуальность формата "Большой восьмерки" с российской точки зрения снижается. Об этом сообщает РИА Новости.

"Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, двадцатка, где Россия принимает активное участие", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в "Большую восьмерку" в случае поступления соответствующего предложения, пресс-секретарь Путина отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Напомним, "Большая восьмерка" образовалась после присоединения России в 1998 году к странам "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Япония). После аннексии Крыма "Большая восьмерка" распалась.