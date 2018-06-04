Ким Чен Ына пригласили в Россию

Но в Кремле не уверены, что для КНДР это удобно

Главе КНДР Ким Чен Ыну передали приглашение посетить Россию, но ответного приглашения не последовало.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как рассказал Песков, во время встречи с лидером КНДР в Пхеньяне 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить РФ, в том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал Восточный экономический форум.

"Насколько это будет удобно и правильно для северокорейской стороны, покажет время, а также работа по дипломатическим каналам. Пока каких-то точных параметров нет", - сказал он.

Также Песков добавил, что в ответ Ким Чен Ын не передавал никаких приглашений Владимиру Путину.

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Напомним, в воскресном выпуске "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" показали сюжет о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына. Пока ведущий Дмитрий Киселев рассказывал детали переговоров, на заднем фоне появилось фото рукопожатия главы Северной Кореи и российского министра.

Однако на оригинальной фотографии, опубликованной пресс-службой МИД РФ 31 мая, на лице северокорейского лидера улыбки нет. На снимках совпадает мимика Лаврова, а также положение рук, ракурс и задний фон.