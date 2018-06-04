Билеты на матчи Чемпионата мира в РФ купили 5 тыс. украинцев, - Геращенко

На матчи финала Чемпионата мира по футболу, который проедет в РФ, купили билеты 5 тыс. украинцев. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета, передает УНН.

Она призвала украинцев отказаться от поездки, так как путешествие в РФ является рискованным для граждан Украины.

"Я обращаюсь к тем 5 тыс. украинцам, которые якобы купили билеты. Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к вам даже консулов. Не стоит ни гривной, ни рублем поддержать то, что происходит в России", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.