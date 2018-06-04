В Великобритании мальчикам разрешили ходить в школу в юбках

В Великобритании в графстве Оксфордшир руководство средней школы Edge Secondary School разрешило мальчикам в жаркую погоду приходить на занятия в юбках вместо брюк.

Об этом пишет The Daily Mail.



Отмечается, что в начале текущего учебного года дирекция школы ввела единую для всех форму. Она предусматривает, среди прочих правил, исключительно длинные брюки для мальчиков.

С приходом жары один из родителей обратился к руководству с вопросом, можно ли его сыну приходить на занятия в шортах. В ответ он получил отказ, однако при этом ребенку было разрешено появляться на занятиях в юбке.



Эти правила стали следствием новой гендерно-нейтральной политикой, согласно которой все без исключения дети могут приходить в учебное заведение в жару в более легкой одежде.



Данным шагом школа решила поддержать учащихся-транссексуалов, которые страдают от дискриминации.

Отметим, ранее нидерландские мужчины-политики надели мини-юбки в защиту прав женщин.