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Главная » Мир » Газпром вольет в "Турецкий поток" 2 млрд евро

Газпром вольет в "Турецкий поток" 2 млрд евро

Газпром вольет в "Турецкий поток" 2 млрд евро
Фото: rtl.fr

Стоимость всего проекта оценивается в 7 млрд евро

04.06.18 26
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Газпром предоставит оператору морской части трубопровода Турецкий поток заем на сумму до 2,14 миллиарда евро.

Об этом сообщает Reuters.

"Процентная ставка составляет 3,98% годовых, но может быть пересмотрена по соглашению сторон", - говорится в сообщении российского газового монополиста.

Напомним, Турецкий поток - проект газопровода стоимостью 7 млрд евро из России в Турцию через Черное море и далее к границе Турции с сопредельными странами.

Его строительство финансируется из бюджета Газпрома с дальнейшим рефинансированием в виде выпуска проектных облигаций.

Ранее Фокус сообщал, что Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования против Газпрома. Стороны заключили мировое соглашение.

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