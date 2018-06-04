Газпром вольет в "Турецкий поток" 2 млрд евро

Газпром предоставит оператору морской части трубопровода Турецкий поток заем на сумму до 2,14 миллиарда евро.
Об этом сообщает Reuters.
"Процентная ставка составляет 3,98% годовых, но может быть пересмотрена по соглашению сторон", - говорится в сообщении российского газового монополиста.
Напомним, Турецкий поток - проект газопровода стоимостью 7 млрд евро из России в Турцию через Черное море и далее к границе Турции с сопредельными странами.
Его строительство финансируется из бюджета Газпрома с дальнейшим рефинансированием в виде выпуска проектных облигаций.
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Ранее Фокус сообщал, что Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования против Газпрома. Стороны заключили мировое соглашение.