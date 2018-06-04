Бабченко просит 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью с ним

Первым среди СМИ кто согласился заплатить за интервью был российский телеканал "Россия"

Российский журналист Аркадий Бабченко, который стал участником спецоперации СБУ 29 мая, за интервью с ним просит 50 тысяч долларов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить", - написал журналист.

Журналист и ведущая авторской программы на телеканале 112.ua Алеся Бацман подтвердила эту информацию.

"Аркадий сказал (гостевому редактору - ред.) Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?", - робко уточнила Лена. "Долларов" - уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!", - написала она.

Бабченко также сообщил, что первым среди СМИ кто согласился заплатить за интервью был российский телеканал "Россия". Однако им давать интервью Бабченко отказался.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Спецоперация также вызвала очень неоднозначную реакцию западных СМИ.

Позже генпрокурор назвал пять причин, почему украинские силовики пошли на инсценировку убийства журналиста.