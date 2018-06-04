Путин ввел в действие ответные санкции против "недружественных стран"

Запреты и ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении США и других стран, которые ввели санкции против России.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

Закон позволяет правительству по решению главы государства вводить различные меры ограничения в ответ на санкции со стороны США и других стран. В частности, правительство может:

Прекратить или приостановить сотрудничество российских компаний с "недружественными" странами и организациями из этих стран.

Запретить или ограничить ввоз товаров или сырья, которые произведены в "недружественных" странах или выпускаются компаниями, которые находятся под юрисдикцией таких стран. Список продуктов и сырья определяет правительство.

Запретить или ограничить организациям из "недружественных" стран вывозить из России продукцию и сырье. Список продуктов и сырья определяет правительство.

Запретить или ограничить организациям из "недружественных" стран участвовать в выполнении некоторых работ и услуг для отдельных видов юрлиц, муниципальных и государственных органов. Список услуг будет определять правительство.

Запретить или ограничить участие организаций и граждан из "недружественных" стран в приватизации государственного и муниципального имущества, а также в организации продажи федерального имущества от имени Российской Федерации.

Вводить "иные меры". Список таких мер не указан и определяется президентом, говорится в законе.

Запреты и ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России. Помимо этого, запрещённые товары можно будет ввозить, если граждане России и других стран привезли их для личного пользования.

Отметим, Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях 22 мая, Совет Федерации — 30 мая. Документ вступает в силу со дня публикации на сайте правовой информации. То есть сегодня.

Напомним, Порошенко ввел в действие санкции против лиц и компаний, причастных к российской агрессии. Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации Федерального собрания России и т.п.