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Путин ввел в действие ответные санкции против "недружественных стран"
Фото: kremlin.ru

Путин ввел в действие ответные санкции против "недружественных стран"

Запреты и ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России

04.06.18 389
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении США и других стран, которые ввели санкции против России.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

Закон позволяет правительству по решению главы государства вводить различные меры ограничения в ответ на санкции со стороны США и других стран. В частности, правительство может:

  • Прекратить или приостановить сотрудничество российских компаний с "недружественными" странами и организациями из этих стран.
  • Запретить или ограничить ввоз товаров или сырья, которые произведены в "недружественных" странах или выпускаются компаниями, которые находятся под юрисдикцией таких стран. Список продуктов и сырья определяет правительство.
  • Запретить или ограничить организациям из "недружественных" стран вывозить из России продукцию и сырье. Список продуктов и сырья определяет правительство.
  • Запретить или ограничить организациям из "недружественных" стран участвовать в выполнении некоторых работ и услуг для отдельных видов юрлиц, муниципальных и государственных органов. Список услуг будет определять правительство.
  • Запретить или ограничить участие организаций и граждан из "недружественных" стран в приватизации государственного и муниципального имущества, а также в организации продажи федерального имущества от имени Российской Федерации.
  • Вводить "иные меры". Список таких мер не указан и определяется президентом, говорится в законе. 

Запреты и ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России. Помимо этого, запрещённые товары можно будет ввозить, если граждане России и других стран привезли их для личного пользования.

Отметим, Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях 22 мая, Совет Федерации — 30 мая. Документ вступает в силу со дня публикации на сайте правовой информации. То есть сегодня.

Напомним, Порошенко ввел в действие санкции против лиц и компаний, причастных к российской агрессии. Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации Федерального собрания России и т.п.

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