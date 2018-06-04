В британском парламенте хотят лишить Россию членства в Интерполе

Британские парламентарии призвали Министерство внутренних дел вмешаться в ситуацию с использованием Россией Интерпола для преследования критика Путина Билла Браудера.
Об этом сообщает The Telegraph.
Межпартийная группа, в которую входит также глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендет, написала письмо министру иностранных дел Саджиду Джавиду, в котором призывает его потребовать приостановки доступа РФ к международным базам данных.
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По мнению британцев, Россия продолжает злоупотреблять возможностями Интерпола.
РФ ранее неоднократно пыталась добиться задержания гражданина Великобритании Билла Браудера.
Билл Браудер – финансист, основатель инвестфонда Hermitage Capital Management и критик Путина, который на протяжении нескольких лет активно способствовал принятию "закона Магнитского". В РФ Браудер заочно осужден за неуплату налогов, хотя сам он заявляет, что его дело сфабриковано.
30 мая бизнесмен сообщил, что был арестован полицией Испании по запросу РФ. Его ознакомили с его правами, после чего сразу отпустили.