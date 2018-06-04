Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления

Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления

Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления
Наталья Поклонская/Фото: twitter.com/dimitriyenteo

Императорский дом пообещал не призывать ее к ответственности за клевету

04.06.18 1406
600

В Императорском доме Романовых назвали безумной бывшего "прокурора" аннексированного Крыма, "депутата" Госдумы РФ Наталью Поклонскую и пожелали ей выздоровления.

Об этом заявил глава канцелярии Императорского дома Александр Закатов, передает  НСН.

Поклонскую возмутила поездка княгини Марии Романовой и ее сына Георгия по Крымскому мосту 2 июня. Она назвала наследников императорской семьи самопровозглашенными и подчеркнула, что княгиня с сыном – потомки Кирилла Романова, который по мнению бывшего "прокурора" предал государя Николая II и присягнул революции.

В ответ Закатов заявил, что таким образом депутат пытается лишний раз напомнить о себе в СМИ, используя тему императорской семьи.

"В том, что сказала Поклонская, есть несколько клеветнических заявлений. Например, она говорит о том, что приехали "иностранные граждане". Напомню, что великая княгиня и великий князь с 1992 года получили паспорта граждан РФ... Про дедушку великой княгини Поклонская распространяет клевету о том, что он якобы предал императора", – отметил он.

По словам Закатова, Императорский дом не будет призывать Поклонскую к ответственности за клевету, поскольку душевное состояние депутата "крайне нестабильно".

"Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет – тем хуже для нее", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины. Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуацииАбитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестатаРоссийские авиакомпании терпят убытки из-за полупустых рейсов в Крым
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 35379
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 34502
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 4100
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9069
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17058
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19669
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12928
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14130
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11406
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10168
  1. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 5757 / 6655
  2. Донецк проваливается под землю, - Черныш 5233 / 6603
  3. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 3337 / 3779
  4. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 3090 / 3265
  5. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 2518 / 3095
  6. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 2062 / 3259
  7. Супрун написала письмо российским министрам 2008 / 2322
  8. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 1563 / 1723
  9. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 1394 / 1568
  10. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 1302 / 3782
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 22 / 575
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1723
  3. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 19 / 3095
  4. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 18 / 8799
  5. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 17 / 1568
  6. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 12 / 6655
  7. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 9 / 3265
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 35379
  9. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 7 / 54773
  10. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7 / 6603
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.