Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления

В Императорском доме Романовых назвали безумной бывшего "прокурора" аннексированного Крыма, "депутата" Госдумы РФ Наталью Поклонскую и пожелали ей выздоровления.



Об этом заявил глава канцелярии Императорского дома Александр Закатов, передает НСН.



Поклонскую возмутила поездка княгини Марии Романовой и ее сына Георгия по Крымскому мосту 2 июня. Она назвала наследников императорской семьи самопровозглашенными и подчеркнула, что княгиня с сыном – потомки Кирилла Романова, который по мнению бывшего "прокурора" предал государя Николая II и присягнул революции.



В ответ Закатов заявил, что таким образом депутат пытается лишний раз напомнить о себе в СМИ, используя тему императорской семьи.

"В том, что сказала Поклонская, есть несколько клеветнических заявлений. Например, она говорит о том, что приехали "иностранные граждане". Напомню, что великая княгиня и великий князь с 1992 года получили паспорта граждан РФ... Про дедушку великой княгини Поклонская распространяет клевету о том, что он якобы предал императора", – отметил он.



По словам Закатова, Императорский дом не будет призывать Поклонскую к ответственности за клевету, поскольку душевное состояние депутата "крайне нестабильно".



"Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет – тем хуже для нее", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины. Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко.