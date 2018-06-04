Русский язык потерял особый статус в Молдове

Но официальные документы все равно будут переводить на русский

Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической республики.

Такое решение суд вынес в ответ на запрос депутатов Либеральной партии об аннулировании статуса "языка межнационального общения" для русского, сообщает ZN.UA.

"Статья 13 Конституции гласит, что в Молдове только один государственный язык - молдавский. Согласно решению КСМ от 5 декабря 2013 года, правильное название языка - румынский", - сказал депутат от ЛПМ Ион Касьян

По его словам, согласно переписи населения 2014 г., доля этнических русских составляет всего порядка 4%, и "поэтому придание русскому языку особого статуса ведет к дискриминации остальных этносов, проживающих на территории Молдовы".

В то же время КСМ лишь частично удовлетворил запрос депутатов, отказавшись признавать неконституционными положения о переводе официальных документов на русский язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назарбаев приказал своим чиновникам прикусить русский язык

Напомним, количество сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет, в то же время 15% украинцев - за предоставление русскому языку статуса государственного.