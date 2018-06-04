В Эстонии пригрозили России потерей Омска, Томска и Петербурга

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что у России нет шансов при нападении на Эстонию.

Об этом политик сообщил в интервью "Европейской правде".

По его словам, военной угрозы со стороны России для Эстонии не существует. И это стало преимуществом членства его страны в НАТО.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес .

В то же время бывший президент уточнил, что существует и другая угроза. По его словам, она заключается в попытках "дискредитации" Эстонии, и длится на протяжении 27 лет.

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Напомним, в Эстонии в среду, 2 мая, начались крупнейшие военные учения НАТО в истории страны под названием "Еж-2018". Они продлятся до 14 мая. В учениях примут участие более 15 000 военнослужащих и сотрудников силовых служб.