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Главная » Мир » Фото NASA показало, ка выглядит извержения вулкана в Гватемале из космоса

Фото NASA показало, ка выглядит извержения вулкана в Гватемале из космоса

<span class="label red">Фото</span> NASA показало, ка выглядит извержения вулкана в Гватемале из космоса
Извержение вулкана в Фуэгро / Фото: twitter.com/NTN24

Выброс пепла пробился через облака на высоту 15 км

05.06.18 849
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Американский метеорологический спутник Suomi NPP программы NASA Earth Observing System сфотографировал извержение вулкана Фуэго в Гватемале с высоты 824 км над поверхностью планеты. Об этом сообщает Earth Observatory NASA.

Фото сделано 3 июня. На нем запечатлен момент, когда выброс пепла (коричневое пятно на фото) пробился через облака на высоту 15 км. Позднее ветер снес его в восточном направлении на дистанцию 70 км.

Фото: Earth Observatory NASA

В дополнение к золе, шлейф содержал невидимые для человеческого глаза газообразные компоненты, включая диоксид серы. Этот газ может раздражать носоглотку, а при совмещении с водяным паром может вызвать кислотные дожди.

На приведенной ниже карте показана концентрация диоксида серы в тропосфере в окрестностях вулкана на высоте 8 км по состоянию на 3 июня.

Вулканолог Мичиганского технологического университета Саймон Карн отметил, что после этого извержения зафиксирован наибольший уровень концентрации диоксида серы в "спутниковой" истории Фуэго.

Фото: Earth Observatory NASA

 

Напомним, число жертв извержения вулкана Фуэго возросло до 62 человек. Власти страны рассматривают возможность ведения чрезвычайного положения. Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человек, в том числе из города Антигуа.

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