В понедельник, 4 июня, скелет чрезвычайно редкой формы динозавра был продан более чем за 2 млн евро на аукционе в Эйфелевой башне в Париже . Об этом сообщает The Guardian.

Кости, которые, по мнению ученых, могут принадлежать новому виду плотоядных аллозавров, были обнаружены во время раскопок в Вайоминге, США, в 2013 году.

Скелет возрастом в 150 миллионов лет был куплен неназванным французским коллекционером произведений искусства, который сказал, что образец будет предоставлен в аренду музею.

Динозавр, который был бы более девяти метров в длину и 2,6 метра в высоту, жил в конце юрского периода. Эксперт Эрик Генсте ранее заявлял, что классифицировать скелет как аллозавра невозможно, потому что он был более прочным, с более длинными лопатками и другим количеством зубов.

"Существует так много различий между ним и аллозавром, как между человеком и гориллой", - сказал он.

VIDEO: Rare dinosaur skeleton sells for two million euros pic.twitter.com/UayiHazbSe — AFP news agency (@AFP) 4 июня 2018 г.

Ранее палеонтологи обнаружили на юге Франции новый вид динозавров, который назвали Matheronodon provincialis.