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Телефонный разговор Трампа с Макроном был "ужасным", - СМИ

Телефонный разговор Трампа с Макроном был "ужасным", - СМИ
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Трамп не может держать себя в руках после такой критики

05.06.18 916
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Телефонный разговор между французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом испортился на прошлой неделе, после публичной критики Макрона в отношении политики Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Просто плохо, это было ужасно (телефонный разговор - ред.). Макрон думал, что он сможет говорить, что думает, основываясь на хороших отношениях (с Трампом - ред.). Но Трамп не может держать себя в руках после такой критики", - сказал один из источников.

Согласно официальному сообщению Белого дома, лидеры обсудили вопросы торговли и миграции.

"Оба лидера обсудили проблему миграции в Ливии и сроки ее решения. Президент Трамп подчеркнул необходимость перебалансировки торговли с Европой", - говорится в отчете.

Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных -на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз примет контрмеры в ответ на введение Дональдом Трампом пошлин на европейский импорт стали и алюминия.

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