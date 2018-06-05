В Уссурийске (Приморский край, Россия) школьнику выдали грамоту за успехи в учебе, на которой вместо российского изображен украинский герб. Об этом сообщает Newsbox.

Инцидент произошел в местной средней школе №30. На видео, опубликованном на канале издания в YouTube, видны, что на грамоте изображен герб Украины и лента цветов украинского флага — желтого и синего.

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Управление образования и молодежной политики Уссурийска начало проверку по факту выдачи неправильных грамот, передает РИА Новости.

"Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (руководство школы, - ред.) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты", - сказал представитель управления.

Напомним, воскресном выпуске "Вестей недели" на телеканале "России 1" показали фото со встречи Ким Чен Ына с Серегей Лавровым, на которой северокорейскому лидеру дорисовали улыбку.