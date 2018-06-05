Это сделало похоронное бюро вокруг своего офиса

В Ульяновске (РФ) тротуар частично вымостили кусками надгробных плит. Это сделало похоронное бюро, которое таким образом решило облагородить территорию вокруг своего офиса.



Об этом сообщил агентству "РИА Новости" представитель пресс-службы администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский телеканал дорисовал улыбку Ким Чен Ыну на фото с Лавровым

"В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", - сказал собеседник агентства.



По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.

Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит.

Стильно. Модно. По-русски. pic.twitter.com/1ixWKpVK4n — Krychek (@Krychek5) 4 июня 2018 г.

Выехавшие на место представители администрации города провели с предпринимателем профилактическую беседу, после чего плиты, содержавшие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.

Фото : Администрация Ульяновска