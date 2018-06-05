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Главная » Мир » Фото В РФ тротуар вымостили надгробными плитами с фамилиями и датами жизни покойников

Фото В РФ тротуар вымостили надгробными плитами с фамилиями и датами жизни покойников

<span class="label red">Фото</span> В РФ тротуар вымостили надгробными плитами с фамилиями и датами жизни покойников
Фото: twitter.com/krychek5

Это сделало похоронное бюро вокруг своего офиса

05.06.18 1620
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В Ульяновске (РФ) тротуар частично вымостили кусками надгробных плит. Это сделало похоронное бюро, которое таким образом решило облагородить территорию вокруг своего офиса.

Об этом сообщил агентству "РИА Новости" представитель пресс-службы администрации города.

"В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.

Выехавшие на место представители администрации города провели с предпринимателем профилактическую беседу, после чего плиты, содержавшие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.

Фото : Администрация Ульяновска

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