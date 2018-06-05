Следствие по делу о катастрофе рейса MH17 уличило во лжи представителей Минобороны России. Речь идет о заявлении ведомства, якобы российский "Бук" не мог сбить MH17, поскольку все такие ракеты старше 25 лет в РФ утилизируются.
Об этом сообщил в Twitter основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.
По его данным, российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 при помощи ракеты для "Бука", изготовленной в 1987 году, то есть 28 лет назад.
"А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована", - отмечает Хиггинс.
Год выпуска он установил по номеру на корпусе, который виден на распространенном "Алмаз-Антеем" видео.
Таким образом, считает эксперт, сами же российские спецслужбы доказали, что не все ракеты были утилизированы, раз нашлась еще одна для реконструкции.
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Напомним, Минобороны России заявляло, что все ракеты для "Бука" после 25 лет эксплуатации "подлежат списанию и утилизации". Якобы ракеты сразу же изымаются, списываются и отправляются на утилизацию.