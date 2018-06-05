Не все ракеты старше 25 лет списывались и утилизировались

Следствие по делу о катастрофе рейса MH17 уличило во лжи представителей Минобороны России. Речь идет о заявлении ведомства, якобы российский "Бук" не мог сбить MH17, поскольку все такие ракеты старше 25 лет в РФ утилизируются.

Об этом сообщил в Twitter основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его данным, российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 при помощи ракеты для "Бука", изготовленной в 1987 году, то есть 28 лет назад.

"А по утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована", - отмечает Хиггинс.

Год выпуска он установил по номеру на корпусе, который виден на распространенном "Алмаз-Антеем" видео.

Таким образом, считает эксперт, сами же российские спецслужбы доказали, что не все ракеты были утилизированы, раз нашлась еще одна для реконструкции.

Напомним, Минобороны России заявляло, что все ракеты для "Бука" после 25 лет эксплуатации "подлежат списанию и утилизации". Якобы ракеты сразу же изымаются, списываются и отправляются на утилизацию.