Ни в изнасилованиях, ни сексуальных домогательствах

Продюсер Харви Вайнштейн официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Как сообщает CNN, об этом Вайнштейн заявил в Верховном суде Манхэттена во вторник, 5 июня.

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Продюссер отказался признавать себя виновным по трем уголовным делам, которые ведут правоохранители.

Отметим, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "проститутками" жертв домогательств Вайнштейна. "Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что "меня Вайнштейн изнасиловал". Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка", - отметил Песков.

Напомним, в общей сложности продюсера обвинили в сексуальных домогательствах около 70 женщин. Некоторые из них якобы были изнасилованы.