В одном из баров города Денвере (Колорадо, США) агент ФБР так лихо отплясывал, что едва не убил человека.

Видео происшествия распространили местные СМИ и очевидцы.

В какой-то момент во время танца агент решил выполнить сальто. Трюк удался, но из-за пояса у стража порядка выпал пистолет. Когда мужчина пытался его подобрать, оружие выскользнуло и, ударившись о землю выстрелило.

Один из мужчин, который стоял в толпе, получил пулю в ногу. Его госпитализировали, но ранение оказалось легким.

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Ранее Фокус сообщал, что в Броварах Киевской области задержали мужчину, который заснул во время кражи. Задержанным оказался бывший сотрудник предприятия, который после увольнения решил обокрасть офис, но уснул в процессе.