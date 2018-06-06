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Главная » Мир » Путин обсудил Украину с канцлером Австрии

Путин обсудил Украину с канцлером Австрии

Путин обсудил Украину с канцлером Австрии
Фото: twitter.com/RegSprecher_AT

Премьер надеется, что Россия даст основания для отмены санкций

06.06.18 1665
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Президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцом поговорил об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Twitter.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции", - написал Курц.

Курц отметил, что Австрия намерена использовать председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2018 года для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией.

"Особенно мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым, в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом снимать санкции", - добавил Курц.

Напомним, Владимир Путин рассказал, чего хочет от Украины. Глава Кремля боится, что на территории нашей страны появятся западные комплексы противоракетной обороны.

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