Отравление Скрипалей восстановили поминутно

Детективы продолжают допросы и обыски по делу

Британская полиция восстановила последовательность событий в день отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в отчете на сайте Скотланд-Ярда.

По данным расследования, Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в субботу, 3 марта, в 14:40 по местному времени. 4 марта около 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд.

В 13:30 машину заметили на Девизес-роуд на пути к центру города. В отчете отмечается, что в 13:40 Скрипали припарковали авто и направились в паб Bishops Mill, который находится в центре Солсбери.

В 14:20 они начали обедать в ресторане Zizzi, из которого вышли в 15:35.

Спустя 40 минут, в 16:15, в экстренную службу поступил звонок от местного жителя.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана.

В отчете подчеркивается, что события в Солсбери 4 марта были беспрецедентными, а их расследование назвали одним из крупнейших и сложных в работе британской контрразведывательной полиции.

Согласно сообщению последовательность событий восстановлена ​​на основе показаний Скрипалей и свидетелей.

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Напомним, Сергей и Юлия Сркипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери 4 марта.

Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Детектив-сержант Ник Бэйли, сотрудник полиции Уилтшира, который был одним из первых, кто принял участие в расследовании, также серьезно заболел после контакта с отравляющим веществом и был госпитализирован 6 марта.