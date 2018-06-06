Ехавший из Москвы в оккупированный Донецк пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Тульской области России пассажирский микроавтобус, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк, столкнулся с грузовиком. Троих человек госпитализировали.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

"Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Мерседес", следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик "Хино". В результате ДТП пострадали три человека", - отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они - граждане Украины.

Руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев подтвердил факт ДТП и уточнил, что пострадавших госпитализировали в Ефремовскую районную больницу.

"У пострадавших ушибы, травмы головы и позвоночника. В ближайшие часы после оказания медицинской помощи они будут отпущены из больницы", - сказал он.

В тяжелом состоянии находятся водитель и пассажир грузовика. Еще одна пассажирка остается в больнице в среднем состоянии.

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Напомним, в Одесской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус и маршрутка: есть погибший и раненые.