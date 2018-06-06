Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Ехавший из Москвы в оккупированный Донецк пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Ехавший из Москвы в оккупированный Донецк пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Ехавший из Москвы в оккупированный Донецк пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
ДТП / Фото: ТСН

В автобусе находились 16 граждан Украины

06.06.18 445
000

В Тульской области России пассажирский микроавтобус, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк, столкнулся с грузовиком. Троих человек госпитализировали.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

"Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Мерседес", следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик "Хино". В результате ДТП пострадали три человека", - отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они - граждане Украины.

Руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев подтвердил факт ДТП и уточнил, что пострадавших госпитализировали в Ефремовскую районную больницу.

"У пострадавших ушибы, травмы головы и позвоночника. В ближайшие часы после оказания медицинской помощи они будут отпущены из больницы", - сказал он.

В тяжелом состоянии находятся водитель и пассажир грузовика. Еще одна пассажирка остается в больнице в среднем состоянии.

Напомним, в Одесской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус и маршрутка: есть погибший и раненые.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на ЧМ-2018В России защита Сущенко обжаловала приговорПремьер Италии выступил за пересмотр санкций против России
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55135
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4799
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4730
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9209
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17479
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20102
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13351
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14488
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11780
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10361
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5090 / 5461
  2. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3378 / 3783
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2602 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2401 / 2582
  5. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2202 / 2212
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2122 / 2244
  7. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 1935 / 4730
  8. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1776 / 2100
  9. В июне ожидается мощная магнитная буря 1732 / 1934
  10. NASA показало, ка выглядит извержение вулкана в Гватемале из космоса 1715 / 1873
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 4730
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2212
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 6 / 2582
  5. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1072
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2244
  7. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 4 / 9198
  8. В июне ожидается мощная магнитная буря 4 / 1934
  9. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 4 / 2100
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 889
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.