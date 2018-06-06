На период встречи Трампа и Ким Чен Ына самолеты над Сингапуром заставят летать медленнее

Воздушное пространство будет ограничено в течение трех дней

Воздушное пространство Сингапура ограничат на время запланированного саммита между США и Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

Также на сайтах Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сказано, что воздушное пространство над Сингапуром будет временно ограничено 11, 12 и 13 июня.

Все воздушные суда, прибывающие в Сингапурский аэропорт Чанги, должны будут уменьшить скорость и столкнутся с некоторыми ограничениями на взлетно-посадочной полосе "по соображениям национальной безопасности", говорится в сообщении.

Пилотов просят держаться подальше от авиабазы ​​Пайя Лебар, военного объекта на востоке острова. Воздушные суда, нарушающие ограничения, могут быть перехвачены.

Напомним, в США назвали точное место встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая пройдет утром 12 июня в Сингапуре.

Лидеры двух стран проведут переговоры в пятизвездочном отеле Capella Hotel на острове Сентоса в Индийском океане.