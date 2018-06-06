Макрон сравнил переговоры с Трампом с начинкой сосиски

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался раскрывать подробности своей беседы с Дональдом Трампом. Вместо этого он ограничился пересказом слов о содержимом сосисок, которые приписывают первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть. Поэтому мне нравится, когда люди видят еду уже готовой. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит, — пояснил Макрон свой отказ комментировать беседу с американским президентом, якобы названную им ранее "ужасной".

Агентство отмечает, что слова Макрона относились не только к Трампу, но и вообще к разговорам с мировыми лидерами.

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Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных -на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз примет контрмеры в ответ на введение Дональдом Трампом пошлин на европейский импорт стали и алюминия.