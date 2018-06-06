Россия подтвердила участие во встрече "нормандской четверки"

Россия будет участвовать во встрече представителей стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и РФ), которая состоится 11 июня.

Встреча пройдет на уровне министров иностранных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИДа Григория Карасина.

"Все темы, которые на повестке дня урегулирования в Украине, будут обсуждаться", - сказал он, добавив, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс также будет затронут.

"Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан", - сказал Карасин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на этой встрече будут подниматься вопросы освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможного формата миротворческой миссии ООН на Донбассе.