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<span class="label red">Инфографика</span> Мир становится все менее мирным, - эксперты
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Инфографика Мир становится все менее мирным, - эксперты

Украина в "Глобальном индексе мира" занимает 152 место

06.06.18 82
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Ситуация в мире становится все более напряженной. К такому выводу пришли специалисты австралийского Института экономики и мира, которые подготовили двенадцатое издание "Глобального индекса мира" (GPI).

Эксперты оценивали ситуацию в 163 независимых государствах и территориях на основании 23 критериев, разделенных на три сферы: уровень социальной безопасности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

"Результаты GPI 2018 года показывают, что глобальный уровень мира в прошлом году ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. Ситуация в 92 странах ухудшилась, а в 71 стране - улучшилась. Индекс 2018 года показывает мир, в котором напряженность, конфликты и кризисы, возникшие в последнее десятилетие, остаются нерешенными, особенно на Ближнем Востоке, что приводит к постепенному, устойчивому падению миролюбия", - отмечают составители индекса.

В целом среди девяти регионов, на которые исследователи разделили мир, только в трех (Центральная Америка, Южная Азия, Ближний Восток и Северная Африка) наблюдается незначительная положительная динамика. Остальные шесть регионов (Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка к югу от Сахары, Россия и Евразия) демонстрируют заметное ухудшение.

На последнем 163-м месте в рейтинге стран - Сирия. Ближний Восток и Северная Африка является наименее мирным регионом на планете, хотя в них и наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Украина и Россия находятся на 152 и 154 местах соответственно.

Исландия остается самой мирной страной в мире с 2008 года. Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания также входят в пятерку самых мирных стран. Хотя Европа в целом остается наиболее стабильным и мирным регионом мира, показатели миролюбия в странах Европы также снизились.

По оценкам экспертов Института, насилие стоило мировой экономике в 2017 году 14,8 триллионов долларов США - примерно по две тысячи на каждого жителя планеты.

Источник:  Global Peace Index

Напомним, Украина за год выросла в престижном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower – с 30 места, на котором Украина оставалась два года, страна поднялась на 29-е место.

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