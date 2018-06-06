США отказались оплатить проживание чиновников КНДР на саммите в Сингапуре

Оплата пребывания делегации из Северной Кореи "станет серьезной проблемой для обедневшей страны"

Соединенные Штаты не будут оплачивать номера в отеле для представителей Северной Кореи во время саммита, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yohnap со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Хизер Нойерт.

Как отмечает агентство, оплата пребывания делегации КНДР в Сингапуре "станет серьезной проблемой для обедневшей страны".

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует остановиться в отеле "Фуллертон" или "Сен-Реджис". Президентский люкс в "Фуллертоне" может стоить более 6 тысяч долларов за ночь.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

5 июня стало известно, что в Сингапуре встреча состоится утром в пятизвездочном отеле Capella Hotel на острове Сентоса в Индийском океане.