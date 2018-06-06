Европейские пошлины на американские товары вступят в силу с июля

Это ответ на введение США пошлин на алюминий и сталь

Европейский Союз с июля обложит пошлинами американские товары. Таким образом страны отреагируют на распространение американских пошлин на алюминий и сталь в том числе на продукцию из ЕС.

Решение было принято в среду, 6 июня, на заседании еврокомиссаров в Брюсселе, сообщается на сайте Европейской комиссии, передает ЕП.

"Следуя сегодняшнему решению о применении дополнительных пошлин на выбранные импортные товары из США, Комиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, с тем чтобы новые пошлины начали применяться в июле", - говорится в сообщении ЕК.

Напомним, Еврокомиссия планирует установить пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.

Блок также апеллирует к торговому суду Всемирной торговой организации. ЕС требует признания политики Трампа такой, которая нарушает правила ВТО.