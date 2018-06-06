В Азербайджане произошло землетрясение, есть пострадавшие

За помощью в больницы обратился 31 человек

В Азербайджане после землетрясения, случившегося во вторник, 5 июня, за помощью в больницы обратился 31 человек, один человек умер.

Об этом в среду, 6 июня, сообщает местное агентство Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что при землетрясении повреждены дома и социальные объекты.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 июня в 22.40 в Загатальском районе на северо-западе Азербайджана. Как отметил директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, после землетрясения все еще фиксируются подземные толчки.

Напомним, Гавайи пострадали от самого мощного за последние 43 года землетрясения.