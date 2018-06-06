Проведенное польскими учеными исследование показало, что примитивная морская рептилия, которая жила около 245 миллионов лет назад, болела туберкулезом. На данный момент это самый старый известный случай заболевания. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Royal Society Open Science.

Proneusticosaurus silesiacus принадлежит к sauropterygians, группе водных рептилий, которые жили во время мезозойской эры. У них были плоские черепа с изогнутыми, закругленными зубами и длинными гибкими шеями. Останки рептилии были обнаружены во время раскопок в городке Гоголине в Польше на рубеже XIX и XX веков, но детально исследованы только недавно.

Туберкулез был идентифицирован по характеру патологических изменений на ребрах рептилии, похожих на те, которые наблюдались у людей, страдающих болезнью.

"Наличие реакции костей и выступов, локализованных на висцеральной поверхности паравертебральной области ребер, указывают на инфекцию легкого туберкулеза. Это старейшее известное такое наблюдение на сегодняшний день", - рассказал научный сотрудник Давид Сурмик из Парка науки и эволюции человека в Польше.

Ученые считают, что туберкулез, ослабив дыхательную функцию легких функцию, ограничил способность рептилии к подводной охоте. При этом Proneusticosaurus silesiacus болела несколько сезонов, прежде чем погибнуть.

"Невозможно определить, является ли смерть независимым явлением, или результатом ограниченной мобильности во время охоты, связанной с ослаблений функций легких, или результатом отказа внутренних органов от туберкулеза", - отметил Сурмик.







Ребра рептилии со следами изменений, вызванных туберкулезом Источник: Daily Mail

Напомним, в Украине на учете состоят 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8 тысяч с лекарственно-устойчивым туберкулезом.