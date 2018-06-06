Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Фото Ученые нашли доказательства существования туберкулеза 245 млн лет назад
<span class="label red">Фото</span> Ученые нашли доказательства существования туберкулеза 245 млн лет назад
Реконструкция Proneusticosaurus silesiacus / Источник: Daily Mail

Фото Ученые нашли доказательства существования туберкулеза 245 млн лет назад

Болезнь выявили у морской рептилии, жившей в мезозойской эре

06.06.18 200
000

Проведенное польскими учеными исследование показало, что примитивная морская рептилия, которая жила около 245 миллионов лет назад, болела туберкулезом. На данный момент это самый старый известный случай заболевания. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Royal Society Open Science.

Proneusticosaurus silesiacus принадлежит к sauropterygians, группе водных рептилий, которые жили во время мезозойской эры. У них были плоские черепа с изогнутыми, закругленными зубами и длинными гибкими шеями. Останки рептилии были обнаружены во время раскопок в городке Гоголине в Польше на рубеже XIX и XX веков, но детально исследованы только недавно.

Туберкулез был идентифицирован по характеру патологических изменений на ребрах рептилии, похожих на те, которые наблюдались у людей, страдающих болезнью.

"Наличие реакции костей и выступов, локализованных на висцеральной поверхности паравертебральной области ребер, указывают на инфекцию легкого туберкулеза. Это старейшее известное такое наблюдение на сегодняшний день", - рассказал научный сотрудник Давид Сурмик из Парка науки и эволюции человека в Польше.

Ученые считают, что туберкулез, ослабив дыхательную функцию легких функцию, ограничил способность рептилии к подводной охоте. При этом Proneusticosaurus silesiacus болела несколько сезонов, прежде чем погибнуть.

"Невозможно определить, является ли смерть независимым явлением, или результатом ограниченной мобильности во время охоты, связанной с ослаблений функций легких, или результатом отказа внутренних органов от туберкулеза", - отметил Сурмик. 

Ребра рептилии со следами изменений, вызванных туберкулезом Источник: Daily Mail

Напомним, в Украине на учете состоят 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8 тысяч с лекарственно-устойчивым туберкулезом. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Одесской области детей лечила педиатр с открытой формой туберкулезаСтрашный диагноз. Почему туберкулёз вылечить легче, чем связанные с ним стереотипыТуберкулёз и декоммунизация. Палочка Коха самый сильный удар нанесла в тубдиспансерах
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55239
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4932
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4886
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9250
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17591
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20213
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13454
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14598
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11878
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10411
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5134 / 5500
  2. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3444 / 3843
  3. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 3280 / 4293
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2625 / 2760
  5. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2611 / 2900
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2254 / 2327
  7. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2233 / 2234
  8. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 2066 / 4886
  9. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1831 / 2131
  10. В июне ожидается мощная магнитная буря 1772 / 1977
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 4886
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2234
  3. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12 / 4293
  4. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1512
  5. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2900
  6. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 6 / 2760
  7. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 590
  8. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2327
  9. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1086
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 919
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.