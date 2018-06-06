Пожар в Чернобыле не повлиял на радиационный фон в Киеве

Радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГНТЦ ЯРБ.

"В результате пожара в зоне отчуждения 5 июня и перевода ситуации в статус чрезвычайной специалисты ГНТЦ ЯРБ провели измерения показателей радиационного фона в г. Киеве и получили следующие результаты: 1. В период расчетного максимума радионуклидов техногенного происхождения Сs-137, Am-241 в воздухе в г. Киева не обнаружено; 2. Радиационный фон в местах проведения измерений находится в пределах нормы (от 0,1 до 0,15 мкЗв/ч)", - сообщили представители центра.

Отмечается, что измерения проводились с использованием мобильной лаборатории RanidSonni путем прокачки воздуха (60 м³) через аэрозольный фильтр и последующим измерением фильтра на спектрометре. Отбор проб воздуха осуществлялся по адресу: ул. Василия Стуса, 35-37, с 19:15 до 20:30.

Также сообщается, что облако от места возгорания по состоянию на вечер 5 июня двигалось на север, в направлении Белоруссии и России. На данный момент направление ветра снова меняется, мониторинг радиационного состояния продолжается.

Напомним, открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет.