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Главная » Мир » НАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе, - Столтенберг

НАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе, - Столтенберг

НАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе, - Столтенберг
Йенс Столтенберг / Фото: Reuters

Структуры станут ключевыми для перемещения сил через Атлантику и в пределах Европы

06.06.18 26
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что ожидает от членов Альянса согласования относительно создания новых командных структур на территории США и Германии, чтобы управлять перемещением сил в Атлантике и Европе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНИАН.

По его словам, в ближайшие время министры обороны стран НАТО проведут мероприятия для саммита лидеров государств и правительств НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.

"Я ожидаю, что министры согласятся на усиление нашей Структуры командования на более чем на 1,2 тыс. человек личного состава", - подчеркнул Столтенберг.

"Я также ожидаю, что мы согласуем, что наше новое Объединенное командование силами в Атлантике будет базироваться в Норфолке в Соединенных Штатах, а наше новое командования по логистике будет базироваться в Ульме в Германии", - добавил он.

Столтенберг добавил, что структуры станут ключевыми для перемещения сил через Атлантику и в пределах Европы, когда это будет необходимо и оперативно.

Отметим, ранее американские военные обсудили возможность развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.

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