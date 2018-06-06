НАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что ожидает от членов Альянса согласования относительно создания новых командных структур на территории США и Германии, чтобы управлять перемещением сил в Атлантике и Европе.



Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНИАН.



По его словам, в ближайшие время министры обороны стран НАТО проведут мероприятия для саммита лидеров государств и правительств НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.

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"Я ожидаю, что министры согласятся на усиление нашей Структуры командования на более чем на 1,2 тыс. человек личного состава", - подчеркнул Столтенберг.



"Я также ожидаю, что мы согласуем, что наше новое Объединенное командование силами в Атлантике будет базироваться в Норфолке в Соединенных Штатах, а наше новое командования по логистике будет базироваться в Ульме в Германии", - добавил он.



Столтенберг добавил, что структуры станут ключевыми для перемещения сил через Атлантику и в пределах Европы, когда это будет необходимо и оперативно.



Отметим, ранее американские военные обсудили возможность развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.