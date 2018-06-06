Франция исключает пересмотр санкций в отношении РФ

Париж выступает против быстрого пересмотра европейской политики санкций, введенных против России за ее агрессию в отношении Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Radio Free Europe.

"Когда будет прогресс (в урегулировании конфликта в Украине), тогда мы сможем начать поднимать вопрос санкций, и это мы скажем Италии" - сказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.

Напомним, премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России.