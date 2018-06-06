В центре Лондона произошел крупный пожар в здании шикарной гостиницы Mandarin Oriental, расположенной в районе Найтсбридж. На место происшествия прибыли 20 пожарных машин и 120 огнеборцев, а также полиция и скорая помощь, передает BBC.
О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.
JUST IN: Dozens of firefighters are tackling a blaze at a hotel in the Knightsbridge area of London https://t.co/ChtVjxJEv5 pic.twitter.com/enZ9rK8ypf— CNN International (@cnni) 6 июня 2018 г.
Здание пятизвездочного отеля Mandarin Oriental ранее использовалось членами королевской семьи. Здесь королева Елизавета II проводила торжественное мероприятие перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.
Отмечается, что только на минувшей неделе в отеле были завершены "самые масштабные за 115-летнюю историю реставрационные работы". Администрация также называла Mandarin Oriental "одной из лучших гостиниц в мире".
Отметим, ранее в Дубае на искусственном острове возле озера Джумейра загорелся небоскреб Алмас.