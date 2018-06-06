США ввели санкции против украинской авиакомпании

США внесли в список санкций украинскую авиакомпанию Dart Airlines.

Об этом свидетельствует информация на сайте Федерального регистра США. Сообщается, что санкции применены в связи с тем, что Dart Airlines сотрудничала с иранской авиакомпанией Caspian Air.

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"За оказания помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air", - говорится в сообщении.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года. Как известно, иранская авиакомпания попала под санкции в 2017 году из-за поддержки "Корпуса стражей исламской революции".

Напомним, Франция исключает пересмотр санкций в отношении РФ.