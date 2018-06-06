Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.
На прошлой неделе с Трампом встречалась фотомодель Ким Кардашьян, чтобы просить его о помиловании Джонсон.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США назвали точное место встречи лидеров США и КНДР
Белый дом заявил, что она была образцовым заключенным и упорно трудились, чтобы реабилитировать себя.
Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина.
Напомним, Трамп обсудил с Ким Кардашьян тюремную реформу в США.