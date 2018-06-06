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Главная » Мир » Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашьян

Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашьян

Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашьян
Фото с сайта Подробности

Дилер была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина

06.06.18 95
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Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.

На прошлой неделе с Трампом встречалась фотомодель Ким Кардашьян, чтобы просить его о помиловании Джонсон.

Белый дом заявил, что она была образцовым заключенным и упорно трудились, чтобы реабилитировать себя.

Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина.

Напомним, Трамп обсудил с Ким Кардашьян тюремную реформу в США.

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