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Главная » Мир » ФИФА запретила Чичериной выступать перед фанатами на Чемпионате мира из-за песен про боевиков

ФИФА запретила Чичериной выступать перед фанатами на Чемпионате мира из-за песен про боевиков

ФИФА запретила Чичериной выступать перед фанатами на Чемпионате мира из-за песен про боевиков
Юлия Чичерина с паспортом "ЛНР"

Певица обвинила во всем "футболобандеровцев"

07.06.18 97
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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать перед фанатами на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сама певица сообщила в Facebook и опубликовала копию письма от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко.

"Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать, вот оно", — написала певица, назвав инициаторов такого решения "футболобандеровцами".

В письме говорится об озабоченности ФИФА в связи с возможной негативной реакцией в СМИ и последующими репутационными рисками для ФИФА, фестиваля болельщиков и принимающего города из-за выступления, которое певица хочет посвятить темам войны. В частности, в письме содержится ссылка на клип Чичериной "На передовой", посвященный боевикам на Донбассе.

В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы.

"Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне", — говорится в письме.

Напомним, у рок-певицы Юлии Чичериной есть несколько песен о конфликте на востоке Украины, а также паспорт самопровозглашенной "ЛНР". Она неоднократно выступала на оккупированных территориях.

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