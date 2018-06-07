Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын просил "на коленях" не отменять саммит

Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын просил "на коленях" не отменять саммит

Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын просил "на коленях" не отменять саммит
Рудольф Джулиани / Фото: ТАСС

Позже Рудольф Джулиани уточнил, что его заявление было всего лишь метафорой

07.06.18 240
000

Глава КНДР Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани 6 июня на конференции в Израиле, передает The New York Times.

"Они (КНДР, - ред.) оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности, и они также сказали, что пойдут ядерной войной на нас, в которой обещали победить. Тогда мы сказали: "Мы не собираемся проводить саммит в таких условиях". После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить об этом (о встречи, - ред). Это именно та позиция, в которую его следует поставить", - заявил Джулиани.

Эксперты отмечают, что замечание Джулиани, вероятно, предназначено для того, чтобы представить Трампа в качестве жесткого переговорщика накануне предстоящего саммита. В то же время такие высказывания легко могут оскорбить руководство  Северной Корее, где Ким Чен Ына превозносят как божество, которого нельзя считать слабым.

"Если бы у северокорейцев была причина отменить встречу, американцы просто дали ее им", - отметил Эванс Дж. Р. Ревер, бывший дипломат Госдепартамента США, который специализируется на Северной Корее.

При этом сам Джулиани пояснил, что его заявление было всего лишь метафорой и не является официальной позицией Белого дома, передает Bloomberg.

"Это мои комментарии. Они не имеют ничего общего с позицей администрации, и являются метафорой.  Это моя интерпретация", - сказал адвокат Трампа.

При этом он добавил, что не получил на свои комментарии никакой реакции как от администрации президента США и не считает, что они расстроят КНДР,

"Единственные, кто чувствителен к этому заявлению, - это средства массовой информации", - отметил Джулиани.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США ввели санкции против украинской авиакомпанииНАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе, - СтолтенбергЕвропейские пошлины на американские товары вступят в силу с июля
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55380
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5154
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5436
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9313
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17784
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20386
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13598
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14732
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12068
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10482
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6489
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3797
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3047
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 3705
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 2880
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2259
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1943
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1554
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1532
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1526
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 17 / 3705
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6489
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1535
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3368
  5. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 614
  6. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1546
  7. Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые 4 / 935
  8. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1450
  9. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 3 / 3047
  10. Комитет Рады одобрил запрет на трансляцию в Украине ЧМ-2018 3 / 876
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.