Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын просил "на коленях" не отменять саммит

Позже Рудольф Джулиани уточнил, что его заявление было всего лишь метафорой

Глава КНДР Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани 6 июня на конференции в Израиле, передает The New York Times.

"Они (КНДР, - ред.) оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности, и они также сказали, что пойдут ядерной войной на нас, в которой обещали победить. Тогда мы сказали: "Мы не собираемся проводить саммит в таких условиях". После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить об этом (о встречи, - ред). Это именно та позиция, в которую его следует поставить", - заявил Джулиани.

Эксперты отмечают, что замечание Джулиани, вероятно, предназначено для того, чтобы представить Трампа в качестве жесткого переговорщика накануне предстоящего саммита. В то же время такие высказывания легко могут оскорбить руководство Северной Корее, где Ким Чен Ына превозносят как божество, которого нельзя считать слабым.

"Если бы у северокорейцев была причина отменить встречу, американцы просто дали ее им", - отметил Эванс Дж. Р. Ревер, бывший дипломат Госдепартамента США, который специализируется на Северной Корее.

При этом сам Джулиани пояснил, что его заявление было всего лишь метафорой и не является официальной позицией Белого дома, передает Bloomberg.

"Это мои комментарии. Они не имеют ничего общего с позицей администрации, и являются метафорой. Это моя интерпретация", - сказал адвокат Трампа.

При этом он добавил, что не получил на свои комментарии никакой реакции как от администрации президента США и не считает, что они расстроят КНДР,

"Единственные, кто чувствителен к этому заявлению, - это средства массовой информации", - отметил Джулиани.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.