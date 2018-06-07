Путин рассказал, как жертвует личной жизнью ради президентства

Президенту страны приходится жертвовать личной сферой, заявил президент РФ Владимир Путин во время" Прямой линии".

"Жертвовать личной сферой жизни человека - это неизбежно, но есть мощный компенсатор. Это все компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным и нужным уникальным делом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, чем необходимо жертвовать, чтобы быть президентом.

Кроме того, Путин отказался отвечать на вопрос, когда он поверил в бога, назвав его слишком интимным.

"Это очень интимный вопрос, и трудно говорить об этом на публику", - сказал российский президент.

Напомним, Путин не видит ничего плохого в своих фото в полуголом виде. По мнению СМИ, президент-мачо был важной частью создаваемой картины новой России.