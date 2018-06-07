В Аргентине сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

Младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету нашли мертвой в ее квартире в столице Аргентины - Буэнос-Айресе.



Об этом сообщает местное издание La Nación в четверг, 7 июня.



Отмечается, что информацию о смерти Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

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"Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о самоубийстве", – цитирует издание представителя пресс-службы.



Полиция пока не комментирует инцидент. А СМИ пишут, что 33-летняя женщина могла страдать от депрессии.



Инес Соррегьета была крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы – Арианы. Нидерландская королева Максима родом из Аргентины, она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед свадьбой с Виллемом-Александром.

Отметим, ранее король Румынии Михай I скончался в своей частной резиденции в Швейцарии в возрасте 96 лет.