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Главная » Мир » В Аргентине сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

В Аргентине сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

В Аргентине сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством
Инес Соррегьета/Фото: HOLA

33-летняя женщина могла страдать от депрессии

07.06.18 834
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Младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету нашли мертвой в ее квартире в столице Аргентины - Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает местное издание La Nación в четверг, 7 июня.

Отмечается, что информацию о смерти Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о самоубийстве", – цитирует издание представителя пресс-службы.

Полиция пока не комментирует инцидент. А СМИ пишут, что 33-летняя женщина могла страдать от депрессии.

Инес Соррегьета была крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы – Арианы. Нидерландская королева Максима родом из Аргентины, она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед свадьбой с Виллемом-Александром.

Отметим, ранее король Румынии Михай I скончался в своей частной резиденции в Швейцарии в возрасте 96 лет.

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