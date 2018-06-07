У всех военных легкие травмы

В Литве во время ученый столкнулись четыре военных бронетранспортера США Stryker. В результате аварии пострадали 13 американских военных.

Об этом докладывает Delfi со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Литвы.

Травмы, полученные военными, а не представляют опасности. Тем не менее, пострадавших достал или в Каунасскую клиническую больницу для профилактической проверки.

Дорогу Пренай - Каунас временно перекрыли, жителей попросили выбирать другие маршруты. На месте инцидента работают представители Военной полиции и медики скорой помощи.

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Напомним, в Эстонии 2 мая начались Крупнейшие военные учения НАТО в истории страны под названием "Еж-2018". В маневрах при няли участие союзники в том числе из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.