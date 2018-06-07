Путин хочет давать гражданство женщинам Донбасса, чтобы они рожали новых россиян

Президент России Владимир Путин готов предоставлять гражданство РФ жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром".

В первую очередь это касается женщин детородного возраста, заявил он во время "Прямой линии" в четверг, сообщает "УП".

Он считает, что необходимо внести в законы, проекты которых имеются в Госдуме, механизм либерализации всего, что касается российского гражданства. На эту мысль его якобы натолкнули переселенцы из Донбасса.

"В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает ярко выраженный экономический характер", - сказал Путин.

Он заявил, что поскольку в 90-е годы было мало рождено детей, в том числе девочек, сейчас в России не хватает женщин детородного возраста. Решить эту проблему можно за счет привлечения "соотечественников в Россию".

Напомним, по прогнозам экспертов, население России к 2050 году сократится до 132 миллионов человек. В Китае рост численности населения продолжится до 2030 года, после чего также пойдет на спад и составит 1,3 миллиарда человека, что даже меньше сегодняшних показателей.

Лидером по численности населения к середине века станет Индия. В 2050 году в ней будет проживать 1,6 миллиарда человек.