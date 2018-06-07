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Главная » Мир » НАТО поддерживает двойной подход к России, - Столтенберг

НАТО поддерживает двойной подход к России, - Столтенберг

НАТО поддерживает двойной подход к России, - Столтенберг
Фото с сайта Радио Свобода

РФ - наш сосед, она никуда не денется, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения с ней, - объяснил генсек альянса

07.06.18 52
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НАТО не стремится к изоляции России и желает, чтобы отношения с ней были лучше, однако поддерживает политику санкций против РФ, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом. А именно: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия - наш сосед, она никуда не денется, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения с ней", - сказал Столтенбег в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит совещание министров обороны стран-членов НАТО. 

"В то же время я считаю, что санкции - это важный механизм, потому что они посылают четкий сигнал России. Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано на Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю такой подход", - подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса. 

При этом он отметил, что решения по санкциям принимались не НАТО. "Но члены НАТО приветствуют эти санкции, поддерживают эти санкции, потому что за свои действия надо платить. Есть последствия, когда нарушаются международные правила", - заявил Столтенберг.

Напомним, НАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе. Эти структуры станут ключевыми для перемещения сил через Атлантику и в пределах Европы.

 

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