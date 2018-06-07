Газпром просит швейцарский суд дать доступ к материалам об аресте активов

Газпром подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", которое цитирует Интерфакс.

Аналогичное заявление в голландский суд планируется направить позднее.

Согласно заявлению компании, она до настоящего времени не получила ни от кого никаких официальных уведомлений в рамках процедуры принудительного исполнения в Швейцарии решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Напомним, ​НАК "Нафтогаз" предложил Газпрому провести переговоры о транзите природного газа в трехстороннем формате с участием ЕС.