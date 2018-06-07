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Трамп готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Трамп готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом
Коллаж: С-НАРОДОМ

Президент США не исключает подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов 

07.06.18 50
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Президент Дональд Трамп готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в Соединенные Штаты для проведения переговоров.

Но, как сообщает ТАСС, только в том случае, если саммит в Сингапуре 12 июня будет успешным. 

"Ответ на вопрос - да. Конечно, если все пройдет хорошо", - ответил Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на вопрос репортера, поинтересовавшегося, намерен ли президент пригласить лидера КНДР в США.

Успешность переговоров в Сингапуре зависит от желании лидера КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова.

Она потребует проведения не одной встречи между должностными лицами США и КНДР. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп .

"Нас ждет чрезвычайный успех, однако я не думаю, что в рамках одной встречи [12 июня в Сингапуре]. Это займет больше времени. Это продолжалось долгие десятилетия, и это то, с чем должны были разобраться предыдущие президенты США", - сказал он.

На уточняющий вопрос, планирует ли Трамп в таком случае принять Ким Чен Ына в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида, глава государства ответил, что пока готов "начать с Белого дома".

Трамп заявил, что пока он отказался от использования термина "максимальное давление" в отношении КНДР из-за предстоящих переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном, добавив, что может вернуться к этой фразе.

"Максимальное давление абсолютно точно продолжает действовать. Мы не используем больше этот термин, потому что начинаем дружеские переговоры. Возможно, после этих переговоров я буду использовать его вновь", - сказал он.

Также Трамп не исключает подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов и считает это только первым шагом на пути нормализации отношений между странами. 

"Такое может произойти. Мы можем подписать соглашение, как вы понимаете, это будет первый шаг. То, что произойдет после соглашения, это действительно очень важно", - отметил он, отвечая на вопрос об улучшении отношений и подписании договора об окончании Корейской войны.

Глава Белого дома подчеркнул, что переговоры о подписании мира ведутся в данный момент. "Это реальное начало, звучит немного странно, но это, вероятно, легкая часть, сложная часть начнется после этого", - отметил президент.

Напомним, война между КНДР и Республикой Корея началась 25 июня 1950 года. Она длилась три года. 7 июля 1953 года в местечке Пханмунджом (на 38-й параллели) подписано соглашение о перемирии. Мирный же договор между Кореями до сих пор не заключен. Стороны продолжают оставаться в состоянии "ни мира, ни войны".

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