Французским школьникам с 1 сентября могут запретить пользовать телефонами

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) одобрила законопроект, запрещающий ученикам начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Депутаты внесли в законопроект поправку, согласно которой учителя также должны убирать свои телефоны подальше, находясь на территории школы в рабочее время.

Рассмотрение законопроекта инициировало министерство образования страны. В ведомстве считают, что после введения запрета учащиеся станут уделять больше внимания урокам, и, кроме того, это поможет в борьбе с травлей школьников в интернете и просмотром порнографии.

Министр образования Жан-Мишель Бланке назвал документ "законом для XXI века, законом эпохи цифровой революции".

"Будучи открытыми для технологий будущего, мы не должны слепо соглашаться со всеми их возможными применениями", - сказал он в Национальной ассамблее.

Критики закона утверждают, что запрет будет практически невозможно воплотить в жизнь и контролировать его исполнение, и называют его пиар-ходом властей.

После успешного голосования в Национальной ассамблеи документ должен еще утвердить сенат. Если законопроект будет одобрен сенаторами, он вступит в силу уже в сентябре, с начала нового учебного года.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обещал ввести запрет на телефоны в школах в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2016 году, собственный смартфон есть у 90% школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Учителя регулярно жалуются, что во время уроков школьники отправляют сообщения своим приятелям в мессенджерах или проводят время в соцсетях.

Во Франции использование смартфонов уже запрещено примерно в половине начальных и средних школ (первых в стране более 50 тысяч, вторых - около 7 тысяч), но министры заявляют, что для введения подобных внутренних правил необходима более прочная законодательная основа.