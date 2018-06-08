Facebook по ошибке сделал публичными личные записи 14 млн пользователей

Ошибка настроек конфиденциальности отмечалась в период с 18 по 27 мая

Ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн пользователей оказались стали публичными. Об этом говорится в сообщении компании.

Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей. Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если они ограничивали видимость публикации, делая ее доступной только для друзей.

Ошибка возникла в ходе тестирования новых функций публикаций в соцсети. В Facebook система по умолчанию принимает значения настроек конфиденциальности такими, какими их в последний раз установил пользователь. Когда специалисты тестировали новые возможности публикации фото в открытом доступе, программная ошибка привела к тому, что все новые публикации пользователей оказались открытыми.

В компании заверили, что проблема уже успешно решена. Всем пострадавшим в результате сбоя пользователями соцсеть отправит специальное уведомление с просьбой проверить свои посты.

Ошибка настроек конфиденциальности отмечалась в период с 18 по 27 мая, пишет The Verge. Специалисты компании обнаружили ее 22 мая и исправили за пять дней.

Напомним, 17 марта стало известно, что компания Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, якобы незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им соответствующей политической рекламы.

На фоне скандала основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в Facebook. Соцсеть же решила упростить своим пользователям контроль за персональной информацией.

Позже стало известно, что соцсеть Facebook в течение последних 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством смартфонов.