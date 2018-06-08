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Главная » Мир » Facebook по ошибке сделал публичными личные записи 14 млн пользователей

Facebook по ошибке сделал публичными личные записи 14 млн пользователей

Facebook по ошибке сделал публичными личные записи 14 млн пользователей
Фото: CNET

Ошибка настроек конфиденциальности отмечалась в период с 18 по 27 мая

08.06.18 114
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Ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн пользователей оказались стали публичными. Об этом говорится в сообщении компании.

Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей. Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если они ограничивали видимость публикации, делая ее доступной только для друзей.

Ошибка возникла в ходе тестирования новых функций публикаций в соцсети. В Facebook система по умолчанию принимает значения настроек конфиденциальности такими, какими их в последний раз установил пользователь. Когда специалисты тестировали новые возможности публикации фото в открытом доступе, программная ошибка привела к тому, что все новые публикации пользователей оказались открытыми. 

В компании заверили, что проблема уже успешно решена. Всем пострадавшим в результате сбоя пользователями соцсеть отправит специальное уведомление с просьбой проверить свои посты.

Ошибка настроек конфиденциальности отмечалась в период с 18 по 27 мая, пишет The Verge. Специалисты компании обнаружили ее 22 мая и исправили за пять дней.

Напомним, 17 марта стало известно, что компания Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, якобы незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им соответствующей политической рекламы.

На фоне скандала основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в Facebook. Соцсеть же решила упростить своим пользователям контроль за персональной информацией.

Позже стало известно, что соцсеть Facebook в течение последних 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством смартфонов. 

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